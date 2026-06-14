Экс-советник Меркель призвал вернуться к переговорам по Украине

В конфликте на Украине сторонам нужно вернуться к переговорам, так как «реальной альтернативы» им нет. Об этом отставной генерал и бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил в интервью Berliner Zeitung.

По его словам, военного решения в пользу Украины в конфликте «не предвидится», а стратегия ведения боевых действий до истощения какой-либо из сторон «крайне рискованна» и «ведет к эскалации». Поэтому европейцы должны восстановить каналы связи с Москвой и вести переговоры.

«Русские просто не могут удовлетворить максималистские требования Зеленского. Предполагать, что они покинут Донбасс или выведут войска из Крыма, а затем заключат мир, — это иллюзия. Это диаметрально противоположно их стратегическим интересам в регионе, ради которых эта война вообще началась», — отметил Вад.

Также он подчеркнул, что европейцам нужно быть осторожным, чтобы украинский конфликт не перетек в «общеевропейскую войну». Вад отметил, что если «все будет продолжаться в том же духе», то это может случиться. При этом отставной генерал подчеркнул, что «для мира нужны сильные личности», которых в Европе сейчас нет. И поэтому возобновление переговоров «в первую очередь» ложится на плечи американцев.

12 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. Также газета Corriere della Sera писала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть Стубба на роль представителя ЕС на переговорах с Россией.

11 июня послы Британии, Германии и Франции, которые 11 июня встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, заявили о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной. Тогда же Bloomberg писал, что европейские лидеры рассчитывают получить поддержку президента США Дональда Трампа для начала переговоров с Россией.

Ранее Мерц рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине.