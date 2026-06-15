Иран предупредил США об ответственности за нарушение меморандума

США будут нести ответственность за любые нарушения положений меморандума со своей стороны или своих союзников, в том числе Израиля. Об этом во время пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС.

По его словам, на Ближнем Востоке не верят, что Израиль заинтересован в стабильности в регионе и может предпринимать какие-либо действия без координации с американской стороной. В этой связи именно на Вашингтоне лежит вся ответственность, отметил Багаи.

Также он рассказал, что Тегеран примет решение о механизме подписания меморандума с Соединенными Штатами 15 или 16 июня.

Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект соответствующего договора включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

Ранее в США заявили, что Иран «подвинул» существующие центры силы.