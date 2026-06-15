Лидер французской партии выступил против отправки войск на Украину

Франция должна добиваться восстановления мира и прекращения огня на Украине, и Парижу не стоит отправлять войска в страну. Об этом заявил лидер французской партии «Национальное объединение», депутат Европарламента и вероятный кандидат в президенты Франции на выборах в 2027 году Жордан Барделла в интервью Politico.

«В случае победы на президентских выборах наш приоритет будет заключаться в том, чтобы с помощью нового французского руководства восстановить мир у границ Европы — сначала путем прекращения огня на Украине, а затем путем установления гарантий безопасности, которые позволили бы Украине защищать свои границы», — отметил он.

Барделла также сказал, что он выступает против размещения французских войск на территории Украины и согласен направить их в страну только в качестве миротворцев Организации Объединенных Наций после заключения соглашения о прекращении огня. Политик подчеркнул, что не позволит Еврокомиссии иметь право послать французских солдат на войну.

При этом Барделла подчеркнул, что сегодня Россия якобы представляет «многогранную угрозу» для французских и европейских интересов. Однако он призвал все равно вести диалог с Москвой.

«Россия — ядерная держава. Франция — ядерная держава. Эта реальность накладывает на нас особую ответственность за то, как мы строим диалог с державами, обладающими самым мощным оружием», — считает он.

Также в интервью Барделла заявил о том, что Евросоюз «полностью устарел», поэтому Европа должна изменить способ своего функционирования.

В мае кандидат в президенты Франции в 2027 году Жан-Люк Меланшон отметил, что Россию необходимо «вернуть в европейскую семью».

8 июня стало известно о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в общем заявлении призвали прекратить огонь на Украине и отметили, что отправной точкой для переговоров может стать текущая линия соприкосновения.

11 июня послы Великобритании, Германии и Франции встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным и заявили о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что послы не сказали ничего нового.

Ранее Путин сообщил Трампу о критическом положении ВСУ в зоне СВО.