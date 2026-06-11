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Политика

Послы Британии, Германии и Франции призвали Россию и Украину к прямым переговорам

Послы Европы после визита в МИД заявили о необходимости переговоров РФ и Украины
Александр Кряжев/РИА Новости

Послы Британии, Германии и Франции, которые 11 июня встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, заявили о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщается на странице британского посольства в Москве на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что представители Британии, Франции и ФРГ изложили основные положения заявления лидеров стран Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам.

11 июня Галузин принял послов Британии, Франции и Германии в РФ — Найджела Кейси, Николя де Ривьера и Александра Ламбсдорффа. В МИД России сообщили, что главам дипмиссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран относительно конфликта на Украине, которая направлена на максимальное стимулирование Киева к продолжению боевых действий против России при прямой помощи «коалиции желающих».

Европейским дипломатам также объяснили принципиальные подходы России к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова вспомнила Пушкина, комментируя встречу замглавы МИД с послами Европы.

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