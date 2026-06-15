Лавров: послы «евротройки» на встрече в МИД по Украине не сказали ничего нового

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что послы «евротройки» на встрече в МИД РФ по Украине не сказали ничего нового. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», — сказал дипломат в разговоре с журналистами по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

11 июня послы Великобритании, Германии и Франции, которые 11 июня встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, заявили о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной. По информации британского посольства в Москве, представители стран изложили основные положения заявления лидеров = Евротройки от 7 июня, включая поддержку призыва президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам между Москвой и Киевом при активном участии США и европейских стран с целью добиться прекращения огня и продвинуться к дальнейшим переговорам.

В МИД России сообщили, что во время визита главам дипмиссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран относительно конфликта на Украине, которая направлена на максимальное стимулирование Киева к продолжению боевых действий против России при прямой помощи «коалиции желающих».

Ранее в Евросоюзе раскрыли, кто должен вести переговоры с Россией.