Евросоюз «полностью устарел», поэтому Европа должна изменить способ своего функционирования. Об этом заявил лидер французской партии «Национальное объединение», депутат Европарламента и вероятный кандидат в президенты Франции на выборах в 2027 году Жордан Барделла в интервью Politico.

По его словам, «Национальное объединение» не хочет выходить из Европейского союза и собирается «изменить все, ничего не разрушая».

«Вот уже несколько лет — целое десятилетие — мы наблюдаем по всему миру возвращение всего того, что Европейский союз стремился деконструировать, демонтировать и даже уничтожить: нацию, границы, защиту национальных интересов, народ в его полном суверенитете. Мы видим, как все эти грандиозные концепции, которые также относятся к национальной гордости, вновь обретают актуальность в ведущих державах, действующих в условиях глобализации», — отметил он.

По словам Барделлы, сегодня существует опасение того, что «завтра Европа перестанет быть Европой, а Франция перестанет быть Францией», и его разделяют многие люди во всем мире. Политик отметил, что в Европе нужно построить «новую архитектуру безопасности», так как темпы развития европейцев и ЕС «уже не соответствуют темпам развития мира».

«То, что олицетворяет Европейский союз — глобализация, мощные открытые рынки, неконтролируемая иммиграция, экономический спад и чрезмерное регулирование — глубоко устарело. Европейский союз полностью устарел и в своем нынешнем виде и масштабе больше не способен решать основные проблемы, с которыми столкнется наша страна», — отметил он.

9 июня лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Европейский союз (ЕС) нужно реформировать под руководством правых сил.

В мае глава МИД Германии Йоханн Вадефуль представил план по масштабному реформированию Европейского союз

В конце мая российский сенатор Алексей Пушков отметил, что идеология глобализма и бесконтрольная миграция являются приговором для Западной Европы и уничтожают ее. Также он отметил, что ЕС нуждается в смене элит и доминирующей идеологии.

Ранее в Европе раскритиковали политиков за двойные стандарты.