Кандидат в президенты Франции призвал «вернуть» Россию в европейскую семью

Политик Меланшон: русских нужно вернуть на европейскую сторону
Denis Thaust/Global Look Press

Россию необходимо «вернуть в европейскую семью». Об этом в интервью телеканалу LCI заявил основатель левой партии «Непокоренная Франция» и кандидат в президенты страны в 2027 году Жан-Люк Меланшон.

Политик подчеркнул, что «русских нужно вернуть на европейскую сторону», а конфликт на Украине необходимо завершить, так как из-за него украинские АЭС могут снова оказаться под угрозой, а вместе с ними — и ближайшие территории.

«Наша цель — вернуть Россию в европейскую семью. Нужны серьезные переговоры. Россия должны покинуть Украину. Основы хорошего соглашения — взаимные гарантии безопасности для России, для Украины и для нас, французов», — отметил он.

В мае председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине. После этого представитель Еврокомиссии Ариана Подеста отметила, что в ЕС обсуждается выдвижение одного переговорщика от всех европейских стран для диалога с Москвой.

Также агентство ТАСС сообщало, что страны ЕС проведут первую дискуссию о возможности переговоров с Россией на неформальной встрече глав МИД сообщества на Кипре 27-28 мая.

8 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры со всеми, в том числе и с ЕС.

Ранее в Европарламенте назвали «огромным поражением» отсутствие диалога с Россией.

 
