Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Европейский союз (ЕС) нужно реформировать под руководством правых сил. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы реформируем ЕС, чтобы заново создать Европу на основе подлинной демократии, то есть на воле народов. Мы реформируем его, чтобы создать в Европе пространство сотрудничества свободных, а не подчиненных государств», — сказала политик на съезде правой коалиции «Патриоты за Европу».

Ле Пен выразила уверенность, что политическое объединение вернет народам Европы самое главное: право решать, кто может приезжать в их страны и оставаться там. По ее словам, государства ЕС под руководством правых «откажутся от верноподданности блокам».

Она также раскритиковала Евросоюз за «постоянную подготовку к войне на востоке Европы».

«Мы, народы Европы, которые знают цену крови, не хотим видеть у власти лидеров, играющих в солдатиков», — заявила Ле Пен.

По ее мнению, сейчас трудно представить, что Франция готова к масштабной войне, когда власти не могут навести порядок в 200 метрах от Елисейского дворца во время футбольных матчей.

5 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза считают своей главной целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар, продолжая конфликт на Украине.

Политик подчеркнул, что руководство ЕС вместо того, чтобы укреплять благополучие стран сообщества, сосредоточено только на борьбе с РФ. Орбан рассказал, что Брюссель ведет военную пропаганду, согласно которой Россия может атаковать ЕС и даже НАТО.

Ранее во Франции сообщили о подготовке ЕС к плановой войне на Востоке.