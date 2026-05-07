Глава МИД ФРГ заявил о плане из шести пунктов по масштабному реформированию ЕС

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль представил план по масштабному реформированию Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС.

Вадефуль, выступая на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра, заявил, что Евросоюз должен стать более дееспособным, особенно в сфере внешней политики и безопасности. Для этого ЕС требуются серьезные реформы.

Министр объявил о плане из шести пунктов по реформированию Евросоюза. В частности, Вадефуль призвал заменить принцип единогласия во внешнеполитических вопросах голосованием квалифицированным большинством, чтобы предотвратить длительные блокировки со стороны отдельных стран. Кроме того, необходимо ускорение расширения ЕС за счет поэтапного вступления новых членов.

Вадефуль подчеркнул, что, если Евросоюз не сможет стать эффективным и дееспособным, то его заменят другие объединения.

7 апреля издание Politico сообщило, что несколько стран Европейского союза выступили за ограничение или отмену права вето при принятии решений.

До этого Вадефуль заявил, что Европейский союз должен принимать решения по принципу квалифицированного большинства вместо единогласного голосования. По его словам, ЕС не может позволить себе быть «заблокированным» отдельными государствами.

