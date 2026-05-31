В Совфеде рассказали, что является приговором для Европы

Идеология глобализма и бесконтрольная миграция являются приговором для Западной Европы и уничтожают ее. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, европейская политика «открытых дверей» — это «расплата за черты современной европейской либеральной цивилизации, которые в рамках либеральной парадигмы исправлены быть не могут». Пушков считает, что сейчас «для спасения как сообщества исторических наций» Европа нуждается не только в смене элит, но и в замене доминирующей идеологии, которая «пронизывает все общественные институты и механизмы формирования идеалов и убеждений».

«Та идеология глобализма, на которой зиждется современная Западная Европа и Евросоюз, а также власть правящей касты, самоубийственна для континента. Она предполагает уничтожение национальных начал и частичное замещение коренного населения на пришлое. Таким образом, политика «открытых дверей» — это не ошибка, это следствие либеральной и леволиберальной догмы и общей политики, проводимой на ее основе. И одновременно приговор современной Западной Европе», — отметил он.

В феврале Пушков также писал, что Евросоюз является «заповедником глобализации» и сейчас занимается «национальным самоуничтожением».

В марте в коммюнике по итогам саммита стран-членов объединения говорилось, что ЕС увидел угрозу нового острого миграционного кризиса в Европе в результате войны на Ближнем Востоке, а также выразил готовность принять меры для пресечения потоков нелегальной миграции.

В мае газета Guardian писала, что в новой стратегии Белого дома по борьбе с терроризмом Европа представлена как «инкубатор терроризма», которая подпитывается массовой миграцией.

Ранее в ЕС обвинили Путина в притоке мигрантов в Европу.