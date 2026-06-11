Евросоюз избирательно применяет свои правила и принципы в зависимости от того, кого они затрагивают, что заметно в том числе на примере Украины и Израиля. Об этом в статье для Guardian написала брюссельский аналитик по вопросам Азии и ЕС Шада Ислам.

По ее словам, Европа приняла украинских беженцев «с распростертыми объятиями», однако сейчас она выдворяет беженцев из стран глобального Юга, которые также пострадали от боевых действий. Также она отметила, что институты ЕС «уже более двух лет практически ничего не делают для прекращения израильского геноцида в Газе».

«Политики, страстно заявляющие о защите основанного на правилах международного порядка в отношении Украины, смиренно отреагировали на незаконную американо-израильскую войну против Ирана и занимались лишь дипломатическим театром, когда граждане европейских стран, находящиеся на гуманитарных судах в Газе, подвергаются задержаниям, жестокому обращению и унижениям со стороны Израиля», — отметила она.

По словам Ислам, сейчас в Европе протестующих в поддержку Палестины изображают как угрозу безопасности, полицейское насилие нормализуется, а университеты «подвергаются давлению», и там пытаются контролировать дискуссии и маргинализировать тех, «кто осмеливается высказываться».

«Сегодня в Европе журналисты и правозащитники сталкиваются с запугиванием и обвинениями в антисемитизме, когда критикуют Израиль, а гуманитарные организации подвергаются уголовному преследованию за предотвращение трагедий с мигрантами в море», — заявила Ислам.

Она подчеркнула, что европейские общества сталкиваются с проблемами растущего неравенства, нехватки жилья и перегруженности государственных служб.

Кроме того, по мнению Ислам, ужесточение мер в отношении мигрантов в Евросоюзе является «низшей точкой демократии». Она пожаловалась на то, что ранее правительства европейских стран считали «политически неприемлемым» ужесточать меры в отношении мигрантов, однако теперь это происходит.

По словам автора, в данный момент стало сложнее поддерживать веру в то, что институты ЕС остаются «приверженными принципам демократии, прав человека и верховенства права».

10 июня глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ЕС пока не вводит санкции против Израиля и не приостанавливает торговые соглашения с ним из-за отсутствия единогласия среди стран-членов объединения.

В конце мая российский сенатор Алексей Пушков заявил, что идеология глобализма и бесконтрольная миграция являются приговором для Западной Европы и уничтожают ее. По его словам, для спасения Европы «как сообщества исторических наций» континент нуждается не только в смене элит, но и в замене доминирующей идеологии.

В мае газета Guardian писала, что в новой стратегии Белого дома по борьбе с терроризмом Европа выглядит «инкубатором терроризма», который подпитывается массовой миграцией.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что русофобия стала частью необратимых процессов формирования двойных стандартов в ЕС.

Ранее Лавров высмеял стремления Европы по Украине.