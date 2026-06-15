В МИД РФ рассказали о споре США и союзников Украины в ООН

Алимов: Украина и ее сторонники поругались с США на Генассамблее ООН в феврале

Украина и ее союзники поругались с США на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в феврале из-за резолюции об украинском конфликте. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

В феврале 2026 года в ООН прошла спецсессия Генассамблеи, посвященная конфликту на Украине.

По словам российского дипломата, представители США внесли правки в итоговую резолюцию февральской спецсессии, которые Украина посчитала неприемлемыми. Алимов заявил, что одна из них касалась исключения пункта о приверженности территориальной целостности Украины.

Несколько дней назад президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. Также газета Corriere della Sera писала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть Стубба на роль представителя ЕС на переговорах с Россией.

11 июня послы Британии, Германии и Франции, которые 11 июня встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным, заявили о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной. Тогда же Bloomberg писал, что европейские лидеры рассчитывают получить поддержку президента США Дональда Трампа для начала переговоров с Россией.

Ранее Мерц рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине.