В МИД РФ раскрыли детали встречи с послами стран «евротройки»

Замглавы МИД Михаил Галузин встретился с послами ФРГ, Франции и Британии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи Галузин указал Николя де Ривьеру, Найджелу Кейси и Александеру Ламбсдорфу на деструктивную политику руководства их стран в отношении кризиса на Украине и разъяснил подходы России к урегулированию конфликта.

«Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики, <...> которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной «коалиции желающих», — говорится в сообщении МИД РФ.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что послы Германии, Франции и Великобритании попросили его о встрече с замминистра иностранных дел России. Сегодня они посетили здание на Смоленской площади и провели там полтора часа.

Посол Франции Николя де Ривьеру сообщил, что дипломатическая встреча прошла хорошо. Он также анонсировал совместное с коллегами из Германии и Британии заявление по итогам визита в российский МИД.

8 июня лидеры стран «евротройки» (ФРГ, Великобритания и Франция) назвали условия для достижения мира на Украине. Первым пунктом в документе они призывают президента РФ Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня.

Ранее президент Финляндии Стубб вновь призвал к диалогу с Путиным.