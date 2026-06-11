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Политика

Европа готовится привлечь Трампа к переговорам по Украине с ее участием

Bloomberg: ЕС рассчитывает на поддержку Трампа для начала переговоров по Украине
Kylie Cooper/Reuters

Лидеры стран Европы во время предстоящего саммита «Большой семерки (G7) рассчитывают получить поддержку президента США Дональда Трампа для реализации их планов по началу переговоров по Украине при участии представителей Москвы, Киева, Брюсселя и Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Государства Европы хотят, чтобы американский лидер поддержал их предложения, что, по их мнению, «заставило бы Россию сесть за стол переговоров» вместе с представителями европейских стран, США и Украины. По мнению европейских лидеров, такие переговоры могли бы состояться в уже июле этого года, говорится в статье.

Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного форума заявлял, что у России есть желание завершить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь предложил Путину провести встречу и завершить конфликт.

Ранее в Кремле призвали не делать поспешных выводов после публикации письма Зеленского.

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