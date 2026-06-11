В переговорах по Украине должны участвовать Россия, США, Европа и представители Киева. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Delfi.

По словам Мерца, Германия поддерживает усилия по прекращению конфликта путем переговоров.

«Нашей целью для Украины остается справедливый и долгосрочный мир, учитывающий и наши интересы в сфере безопасности. <…> Устойчивый мир будет достигнут только путем переговоров с участием Украины, России, США и Европы. Иное будет невозможно», — сказал канцлер.

Он также подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать Украину. Мерц сказал, что сейчас ЕС усиливает давление на Россию, принимает меры против российского «теневого флота», работает над 21-м пакетом антироссийских санкций, а также занимается укреплением восточного фланга НАТО, «чтобы противостоять открытой готовности России к эскалации».

5 июня Мерц заявил о готовности к переговорам с Россией по Украине.

Также в июне Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером выпустили совместное заявление, в котором призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня и отметили, что отправной точкой для переговоров может стать текущая линия соприкосновения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на противоречия в заявлении и отметил, что, учитывая действия киевского режима, «сложно представить, как сейчас можно договариваться».

8 июня издание Politico также написало, что лидеры ЕС готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине. При этом 4 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта, так как он напрямую содействует Киеву.

Ранее Мерц сделал заявление о вступлении Украины в Евросоюз.