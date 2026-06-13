Администрация экс-президента США Джо Байдена лгала о существовании заграничных американских биолабораторий, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий. Об этом сообщается на сайте офиса директора американской национальной разведки.

В сообщении ведомства говорится, что политики, так называемые специалисты в области здравоохранения вроде доктора Фаучи и структуры в команде нацбезопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.

12 июня на сайте офиса директора национальной разведки США были опубликованы рассекреченные данные о том, что Вашингтон финансировал 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Это рассекречивание стало одним из обещанных перед уходом покидающей пост главы разведслужбы Тулси Габбард. Она заявила, что действующий президент США осознает опасность этой деятельности и уже принял решение прекратить финансирование зарубежных лабораторий.

Многие из этих объектов, говорится в пресс-релизе, проводят или ранее проводили исследования опасных и заразных патогенов, включая возможное развитие у них новых свойств. Из сообщения Габбард следует, что биолаборатории США были и на Украине. Американские спецслужбы предупреждали, что одна из них, вероятно, хранила опасные патогены и оказалась уязвимой для повреждения в ходе боев. До сих пор, утверждает Габбард, доказательства существования лабораторий намеренно скрывались от американцев «могущественными людьми».

Ранее Дмитриев прокомментировал публикацию данных о биолабораториях США на Украине.