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Политика

Яровая назвала Украину мировым источником биологических угроз

Яровая: Украина стала источником биологических угроз для всего мира
Григорий Сысоев/РИА Новости

Украина превратилась в экспериментальную площадку для рискованных исследований и стала рассадником неконтролируемых биологических угроз для всей планеты. Об этом заявила вице-спикер Госдумы и руководитель межфракционной рабочей группы по биобезопасности Ирина Яровая, сообщает РИА Новости.

«Украина стала полигоном для опасных изысканий и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира», — сказала Яровая журналистам.

Она отметила, что, согласно итоговому отчету парламентской комиссии, еще в 2009 году Хантер Байден — сын бывшего президента США Джо Байдена — основал инвестиционный фонд Rosemont Seneca Partners, который, как было доказано в ходе расследования, тесно связан с основными подрядчиками Пентагона, включая компанию «Метабиота» (Metabiota).

По ее словам, в ходе парламентского расследования был раскрыт военно-биологический проект на Украине, который несет угрозу всему человечеству. Яровая подчеркнула, что финансирование биолабораторий, подтвержденное разведкой США, а также доказательства работы по изучению деятельности объектов Пентагона на Украине наглядно демонстрируют, насколько опасны эксперименты по модификации смертельно опасных вирусов.

Она добавила, что данные американской разведки лишь подтверждают закономерность: «все тайное рано или поздно становится явным».

12 июня управление директора национальной разведки США обнародовало данные о том, что Соединенные Штаты финансировали биологические лаборатории более чем в 30 странах, в том числе на Украине.

Ранее Дмитриев заявил о правоте России после публикации данных о биолабораториях США на Украине.

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