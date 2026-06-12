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Рассекречены данные о 120 биолабораториях США в десятках стран, включая Украину

Нацразведка США рассекретила финансирование 120 биолабораторий в 30 странах
Global Look Press

США финансировали 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Об этом сообщается на сайте офиса директора американской национальной разведки.

Это сообщение — одно из тех раскрытий ранее секретных данных, которые обещала сделать перед уходом покидающая свой пост глава разведывательной службы Тулси Габбард.

«Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, который могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые медицинские работники и представители национальной безопасности администрации [предыдущего президента США Джо] Байдена солгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий», — заявила Габбард.

По ее словам, действующий президент США Дональд Трамп осознает опасность этой деятельности, поэтому и принял решение прекратить финансирование работы зарубежных биолабораторий.

Многие из этих объектов, как говорится в пресс-релизе, проводят или ранее проводили исследования опасных и высококонтагиозных патогенов — включая возможное развитие у них новых функций.

Из сообщения Габбард следует, что биолаборатории США были и на Украине. По ее словам, американские спецслужбы предупреждали, что одна из них, вероятно, хранила опасные патогены и оказалась уязвимой для повреждения в ходе боев.

До сих пор, по утверждению Габбард, доказательства существования и финансирования этих лабораторий намеренно скрывались от американцев «могущественными людьми».

О существовании биолабораторий, финансируемых США за пределами своей территории, на саммите ОДКБ в 2024 году заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, такие объекты действовали в том числе в странах Организации Договора о коллективной безопасности. Он отметил важность получения информации о разработках, которые ведутся в таких лабораториях, и их потенциальной угрозе.

Ранее в МИД РФ заявили о превращении Украины в «подопытный полигон» Запада.

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