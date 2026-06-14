Нидерланды хотят спонсировать ВСУ еще несколько лет

Нидерланды работают над планом, который позволит «постоянно и непрерывно» поддерживать ВСУ в течение следующих трех лет. Об этом в интервью «Укринформ» заявил руководитель Оперативной рабочей группы по вопросам Украины при Министерстве обороны Нидерландов, полковник Симон Вуда.

«Мы пытаемся разработать план, который позволит обеспечивать постоянную и непрерывную поддержку вооруженных сил Украины в течение следующих трех лет. <…> Мы стремимся организовать на ближайшие три года непрерывную поставку беспилотных систем, поддержку программы F-16 и других ключевых направлений, которые сейчас являются нашими приоритетами», — отметил он.

В начале июня газета Politico написала, что члены НАТО собираются выделить Украине €70 млрд на военные расходы, €30 млрд из которых станут частью кредита ЕС на €90 млрд. Также в июне издание писало, что Украина хочет получить от союзников дополнительные $20 млрд для усиления атак против России.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить Украине €9 млрд до конца июня. А в конце мая Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с Евросоюзом о выделении кредита на €90 млрд.

Ранее Польша выступила против передачи нескольких миллиардов евро Украине.