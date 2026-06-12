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Политика

Украина просит у Европы дополнительные миллиарды для ударов по России

Politico: Украина просит у Европы дополнительные $20 млрд для ударов по России
Evgeniy Maloletka/AP

Украина хочет получить от своих союзников дополнительные $20 миллиардов долларов для усиления атак вглубь территории России. Об этом изданию Politico заявил высокопоставленный представитель министерства обороны республики.

Как отмечается в материале, запрос на выделение средств Киев сделает 18 июня на заседании в формате «Рамштайн».

Как сообщает издание, если дополнительные $20 миллиардов долларов будут выделены, Украина использует эти средства на противовоздушную оборону, расширение вклада в программу PURL, а также на приобретение большего количества беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, средств поражения большой дальности и прямые закупки у украинских оборонных компаний.

Politico резюмирует, что Киев намерен использовать деньги для продолжения атак на территорию России.

До этого спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий заявлял, что Украина может получать ракеты-перехватчики, в том числе для американских систем ПВО Patriot, с истекающим сроком годности.

Ранее Зеленский посетовал, что Украина не получала такой поддержки от США, как Ближний Восток.

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