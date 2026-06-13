Представители США и Ирана могут встретиться в Швейцарии

BFMTV: в Швейцарии может пройти встреча представителей США и Ирана

Встреча высокопоставленных представителей США и Ирана может пройти в Швейцарии на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Прямая встреча двух высокопоставленных лиц — американского и иранского — должна состояться на следующей неделе в Швейцарии», — сказано в сообщении.

По данным BFMTV, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар планирует в ближайшее время посетить Швейцарию для подготовки данного мероприятия.

13 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на воскресенье, 14 июня. После этого, по словам главы Белого дома, Ормузский пролив будет открыт для всех.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) раскритиковали «необычное упорство» американского лидера и заявили, что настойчивость Трампа вызывает вопросы, поскольку иранские переговорщики ранее говорили о незавершенности работы над меморандумом и отсутствии планов по его подписанию в ближайшие дни.

КСИР объясняет спешку Трампа его планами назначить церемонию подписания соглашения с Ираном на свой день рождения — 14 июня.

5 июня президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал: он не считает, что были провокации со стороны Тегерана, ставшие триггером для начавшейся войны.

Ранее глава МИД Ирана заявил о военной победе над США.