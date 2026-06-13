КСИР объяснил «необычное упорство» Трампа в вопросе подписания соглашения с Ираном

CNN: Трампа уличили в желании подписать соглашение с Ираном в свой день рождения

Корпус стражей исламской революции (КСИР) раскритиковал «необычное упорство» президента США Дональда Трампа, который настаивает на подписании соглашения с Ираном уже в воскресенье. Об этом сообщил телеканал CNN.

В КСИР заявили, что настойчивость Трампа вызывает вопросы, поскольку иранские переговорщики ранее говорили о незавершенности работы над меморандумом и отсутствии планов по его подписанию в ближайшие дни.

КСИР объясняет спешку Трампа его планами назначить церемонию подписания соглашения с Ираном на свой день рождения — 14 июня.

«Некоторые наблюдатели полагают, что его настойчивость может быть вызвана желанием использовать этот случай символически и превратить его в личную пиар-акцию», — отмечается в заявлении корпуса.

13 июня Трамп заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на воскресенье, 14 июня. После этого, по словам главы Белого дома, Ормузский пролив будет открыт для всех. Трамп уточнил, что Иран не получит ядерное оружие ни путем покупки, ни разработки, ни каким-либо другим способом. Американский лидер добавил, что США намерены «в подходящее время» забрать у Исламской Республики ядерные материалы и уничтожить их.

Ранее Трамп рассказал, какой подарок хотел бы получить на день рождения.