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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном

Трамп: подписание сделки между США и Ираном запланировано на воскресенье
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на воскресенье, 14 июня.

«Сделка должна быть подписана завтра, и сразу после ее подписания Ормузский пролив будет открыт для всех», — говорится в публикации.

По словам главы Белого дома, Иран не получит ядерное оружие ни путем покупки, ни разработки, ни каким-либо другим способом. При этом Трамп утверждает, что Вашингтон намерен «в подходящее время» забрать у Исламской Республики ядерные материалы и уничтожить их.

13 июня министерство иностранных дел Пакистана сообщило о запланированной на воскресенье, 14 июня, церемонии подписания электронного соглашения между США и Ираном.

При этом незадолго до этого представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума, направленного на урегулирование конфликта между двумя странами, не состоится 14 июня, однако возможность его заключения в ближайшие дни остается высокой.

5 июня президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал: он не считает, что были провокации со стороны Тегерана, ставшие триггером для начавшейся войны.

Ранее Иран назвал условие по уступкам в ядерной программе.

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