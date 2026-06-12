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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МИД Ирана заявил о военной победе над США

Арагчи: Иран победил США на поле боя
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Иран одержал победу над США на поле боя, заявил в эфире IRIB глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

«Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что у соглашения США и Ирана есть противники. Арагчи утверждает, что Израиль ищет предлог, чтобы его сорвать.

«Вопрос об уране, обогащенном до 60%, издавна является важной темой. С нашей точки зрения, единственный способ [решить этот вопрос] — разубожить (снизить качество. — «Газета.Ru») его в самом Иране», — сообщил министр.

Арагчи рассказал, что договоренности о механизмах снятия санкций и вопрос иранского атома будут обсуждаться на последующих переговорах между сторонами конфликта. Министр также упомянул обязательства об отказе от использования силы, о невмешательстве во внутренние дела друг друга и механизм разблокировки активов Исламской Республики.

Ранее ОАЭ разморозили для Ирана первые миллиарды, заблокированные из-за США.

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