МИД Ирана сообщил, состоится ли подписание меморандума с США 14 июня

Подписание меморандума, направленного на урегулирование конфликта между Ираном и США, не состоится 14 июня, однако возможность его заключения в ближайшие дни остается высокой. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, сообщает «Интерфакс».

«Информации о точном времени подписания меморандума нужно подождать. Хоть этого и не случится завтра, вероятность того, что это произойдет в ближайшие дни, не исключена», – сказал он.

13 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф предположил, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть подписано в течение следующих 24 часов.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи анонсировал в социальной сети X, что Иран и США находятся на грани подписания меморандума, который способен способствовать разрешению текущего конфликта. По данным CBS News, стороны выразили готовность подписать этот документ уже в начале следующей недели, что совпадает с проведением саммита G7 во французских Альпах с 15 по 17 июня.

Ранее сообщалось, что Иран обрушил проходы к запасам урана.