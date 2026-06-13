В МИД Пакистана назвали дату подписания сделки между США и Ираном

МИД Пакистана: подписание сделки между США и Ираном запланировано на 14 июня

Министерство иностранных дел Пакистана сообщило в соцсети Х о запланированной на воскресенье, 14 июня, церемонии подписания электронного соглашения между США и Ираном.

«Они (главы МИД Пакистана и Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора. – «Газета.Ru») приветствовали переговоры между США и Ираном, находящиеся на заключительном этапе, учитывая, что церемония подписания электронного соглашения запланирована на завтра (14 июня. – «Газета.Ru»)», – говорится в публикации.

13 июня премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф высказал мнение, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть оформлено в течение ближайших 24 часов.

При этом пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи допустил, что подписание меморандума может состояться уже в ближайшее время, подчеркнув при этом, что конкретная дата еще не определена.

Ранее в ХАМАС пожелали успеха Ирану в переговорах с США.