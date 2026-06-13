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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Тегеран озвучил условие по уступкам в ядерной программе

Иран заявил о готовности решать вопрос по урану на своей территории
Denis Balibouse/Reuters

Иран готов пойти на «разбавление» высокообогащенного урана, но только на своей территории. Такое заявление сделал глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в эфире государственной телерадиокомпании Исламской Республики.

«Наша позиция по поводу высокообогащенного урана <...> всегда заключалась в том, что <...> «разбавление» его возможно только на территории Ирана», — сказал он.

Министр указал, что вопросы иранской ядерной программы и снятия санкций вынесены на второй этап переговоров с США, на которые будет отведено 60 дней.

До этого агентство Mehr представило проект соглашения Соединенных Штатов и Ирана. Меморандум состоит из 14 пунктов, которые предусматривают, в частности, снятие морской блокады, вывод американских сил, разморозку $12 млрд, приостановку действия нефтяных санкций и организацию переговоров по атому.

Ранее заявление Вашингтона сделке с Ираном застало Биньямина Нетаньяху врасплох.

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