СМИ сообщили о визите сына Трампа в Данию на фоне интереса США к Гренландии

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший совершил короткий частный визит в Копенгаген. Об этом сообщила датская газета Ekstra Bladet со ссылкой на очевидцев

Как стало известно, наследник главы Белого дома посетил Данию 11 июня. По данным издания, сына американского лидера заметили у черного входа в пятизвездочный отель d'Angleterre в самом центре Копенгагена. Трампа-младшего сопровождали агенты Секретной службы. Министерство иностранных дел королевства в курсе его визита, отметили в статье.

«Речь шла о коротком частном деловом визите. Он не встречался с представителями официальных [властей]», — говорится в публикации.

В январе 2025 года Трамп-младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об «абсолютной необходимости» для США владеть островом.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить национальную безопасность США. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае нападения на остров.

В январе президент России Владимир Путин отмечал, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, причем довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее стало известно, что думают гренландцы о присоединении к США.