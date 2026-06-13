Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ сообщили о визите сына Трампа в Данию на фоне интереса США к Гренландии

Ekstra Bladet: Трамп-младший посетил Данию с коротким частным визитом
Jakub Porzycki/Reuters

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший совершил короткий частный визит в Копенгаген. Об этом сообщила датская газета Ekstra Bladet со ссылкой на очевидцев

Как стало известно, наследник главы Белого дома посетил Данию 11 июня. По данным издания, сына американского лидера заметили у черного входа в пятизвездочный отель d'Angleterre в самом центре Копенгагена. Трампа-младшего сопровождали агенты Секретной службы. Министерство иностранных дел королевства в курсе его визита, отметили в статье.

«Речь шла о коротком частном деловом визите. Он не встречался с представителями официальных [властей]», — говорится в публикации.

В январе 2025 года Трамп-младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об «абсолютной необходимости» для США владеть островом.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить национальную безопасность США. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае нападения на остров.

В январе президент России Владимир Путин отмечал, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, причем довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее стало известно, что думают гренландцы о присоединении к США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!