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Политика

Стала известна реакция Зеленского на национализацию его квартиры в Крыму

Константинов: Зеленский не стал оспаривать национализацию квартиры в Крыму
Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не стал оспаривать решение о национализации квартиры в Крыму. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Квартира общей площадью 119,5 квадратных метров расположена в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. Недвижимость семьи Зеленского национализировали в мае 2023 года, после чего продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Константинов отметил, что в отношении этой квартиры не было никаких судебных разбирательств.

«Никаких попыток оспорить решение о национализации не было», — уточнил он.

В 2022 году глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью. В частности, была национализирована квартира Владимира Зеленского. В Совете Федерации от Республики Крым отмечали, что вырученные за нее 44,3 млн рублей направят на поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме недвижимости Зеленского под национализацию попали объекты и активы других высокопоставленных лиц Украины. Например, парламент региона отобрал в пользу России имущество экс-премьера Украины Арсения Яценюка, семьи бизнесмена из Львова Олега Геншафта, бывшего депутата Верховной рады Людмилы Денисовой и др.

Ранее в Крыму назвали сумму, вырученную от национализации имущества украинцев.

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