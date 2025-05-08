В Крыму озвучили сумму, вырученную от национализации имущества украинцев

Константинов: за время национализации в Крыму на торгах продано 60 объектов

В Крыму за время национализации имущества украинских граждан, проявляющих враждебное отношение к России, продали на торгах 60 объектов на общую сумму более 4,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

«На сегодняшний день из всего национализированного имущества на торгах реализовано 60 объектов, включающих движимое и недвижимое имущество. От их продажи в крымский бюджет поступило более 4,8 млрд рублей», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, новые хозяева готовы развивать и вкладывать средства в приобретенные активы. Константинов отметил, что в этом их отличие от предыдущих хозяев, которые, находясь за пределами Крыма, выжимали из предприятий все, что могли, при этом не развивая их.

В 2023 году в рамках национализации на аукционе продали квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. За нее выручили 44,3 млн рублей.

Как сообщили в Совете Федерации от Республики Крым, деньги, вырученные от продажи квартиры Зеленского, направят на поддержку специальной военной операции на Украине.

Ранее в Крыму национализировали здания и участки Яценюка и Джамалы.