В Крыму рассказали, на что пойдут средства от продажи квартиры Зеленского

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что денежные средства, вырученные от продажи квартиры Владимира Зеленского в Ялте, будут направлены на поддержку специальной военной операции.

«Я так понимаю, определять, куда именно, будет глава республики. Итоговая сумма оказалась в два раза больше заявленной», — сказал он.

Кроме того, Цеков отметил, что опасения некоторых жителей России, связанные с тем, что республика может вернуться в состав Украины, и которые удерживали их от каких-либо инвестиций в регион, были напрасны. По его словам, это больше всего видно по ценам на квартиры, которые не упали.

30 октября пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений Крыма сообщила, что квартиру семьи Владимира Зеленского на южном берегу полуострова продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

11 октября в министерстве сообщали, что квартира Зеленских, расположенная в Ливадии, выставлена на продажу. Ее оценивали в 24,6 млн рублей.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.