В Крыму утвердили список имущества украинских олигархов, подпадающего под национализацию

Государственный совет Крыма утвердил новый список имущества украинских олигархов и политиков, попадающего под национализацию. Об этом сообщил глава парламента Республики Владимир Константинов, передает ТАСС.

Речь идет о национализации порядка 720 объектов недвижимости и предприятий иностранных граждан, недружественных России.

«В проекте речь идет о включении в перечень 113 новых пунктов», — говорится в сообщении.

В частности, в перечне указано имущество семьи бизнесмена из Львова Олега Геншафта и бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой. До этого Константинов сообщал, что от продажи национализированного имущества республика Крым получила 4,8 млрд рублей за последние два года. В соответствующий перечень вошли три с половиной тысячи объектов. К тому же в два с половиной раза выросли доходы от аренды национализированного имущества, отметил Константинов. На данный момент речь идет о сумме 938,08 млн рублей.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.