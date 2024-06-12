«Нужно лишить их всего»: в Крыму национализировали здания и участки Яценюка и Джамалы Победительница «Евровидения» Джамала и экс-премьер Яценюк потеряли недвижимость в Крыму

В Крыму продолжается национализация имущества тех, кто поддерживает Киев. Парламент региона отобрал в пользу России сразу больше 110 активов. Среди них гостевой дом певицы Джамалы и несколько объектов «спонсора Майдана» Яценюка. Также государству теперь принадлежат крупные отели, банк и Центр дельфинотерапии.

Крымский парламент решил национализировать более 110 украинских активов, в том числе имущество экс-премьера Украины Арсения Яценюка и певицы Джамалы (победительница «Евровидения — 2016» Сусана Джамаладинова). Об этом рассказал РИА Новости глава парламента Владимир Константинов.

«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников», — сообщил Константинов.

Певица потеряла гостевой дом в своем родном селе Малореченское под Алуштой, уточняют российские СМИ.

Что касается Яценюка, Россия забрала активы компании «Антей 2012». Под национализацию попали учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте.

Всего в собственность республики перешли более 110 объектов , которые принадлежали тем, кто спонсирует ВСУ или просто «занял враждебную позицию по отношению к России», как указывает РИА Новости.

«Нужно лишать людей, которые запятнали себя кровью наших ребят, любого, даже самого незначительного заработка», — подчеркивал Константинов.

Джамала объявлена в России в розыск за распространение фейков про российскую армию в Буче. На нее заведено соответствующее уголовное дело, осенью 2023-го исполнительницу заочно арестовали. Певица происходит из крымских татар, выросла в Крыму, после 2014 года отказалась выступать в России из-за присоединения полуострова. С начала полномасштабного конфликта уехала с Украины, обещала перевести на помощь Украине деньги со своего зарубежного концерта. Весной 2022-го оказалась в списке украинских артистов, которым запретили въезд на российскую территорию на 50 лет.

Яценюка в России называют спонсором Майдана. Он не признал присоединение Крыма, призывал Киев вернуть регион. Также приравнивал Россию к нацистской Германии и обвинял всех россиян в причастности к «военным преступлениям».

«Если Господь Бог нам поможет, еще при нас всех мы вернем контроль над Крымом. Если нет, так это сделают наши дети и внуки», — заявлял Яценюк, будучи премьером.

Чье еще имущество национализировала Россия

Из-за последнего решения парламента кроме Джамалы и Яценюка свое имущество в Крыму потеряла бывший нардеп Украины Лидия Котеляк. Ее сын служит в ГУР и воюет против России, сама Котеляк спонсирует ВСУ и возглавляет организацию «Матери мобилизованных». Кроме того, республика получила Центр дельфинотерапии в Алуште, чей бенефициар — депутат Броварской районной рады Киевской области, владелец множества компаний на Украине, как указал Константинов.

«В перечень также включены объекты, принадлежащие родственникам украинского политика Виталия Хомутынника и другим украинским соседям Зеленского в Ливадии», — отмечал председатель парламента.

В госсобственность перешли активы инвестиционной компании «Холдинговая компания «Киевгорстрой», 80% которой «принадлежат Киеву», имущество частной компании «Ялтинская киностудия», отель «Бристоль» в Ялте, «Платинум банк», парк-отель «Порто Маре».

Администрация «Порто Маре» весной жаловалась на рейдерский захват под предлогом национализации. В отеле подчеркивали, что все украинские юридические лица выведены из состава учредителей.

«Понятно, когда забирают квартиру Зеленского, имущество Коломойского, но здесь все украинские собственники были выведены, и правительственная комиссия Минфина РФ это завизировала. Оставшиеся акционеры — это граждане России», — указывал адвокат учредителей «Порто Маре» Дмитрий Чечерин.

РИА Новости в свежей новости поясняет национализацию тем, что среди учредителей «Порто Маре» — гражданин Украины Вадим Вайспапир, спонсор ВСУ.

«Нацисты и их пособники пытаются замести следы, изменить юридическую составляющую, выводить активы с крымских предприятий», — говорил председатель крымского парламента.

Национализация украинских активов в Крыму активно идет с осени 2022 года. Глава региона Сергей Аксенов подчеркивал, что «враги России» принципиально не должны ничего зарабатывать на полуострове. Первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс при этом заверял, что всеобщей национализации не будет, и все сделают «по-человечески и по закону».

«Мы не Европейский союз и не США, которые просто хапают и воруют имущество и золотовалютные резервы нашей страны, а также собственность российских граждан. Каждое конкретное решение будет приниматься взвешенно и объективно», — говорил Фикс.