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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп заявил о договоренности с Ираном о прекращении войны

Трамп: США договорились о завершении войны с Ираном
Evan Vucci/Reuters

Вашингтон и Тегеран достигли договоренностей о прекращении войны, теперь стороны должны подписать документы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, Белый дом ведет трансляцию на YouTube-канале.

«Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном. Мы закончим оформление документов. Это должно быть сделано в течение нескольких дней», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, подписание соглашения возможно уже в ближайшие выходные. Это может произойти в Европе, где будет находиться вице-президент Джей Ди Вэнс.

Незадолго до этого глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что итоговые пункты сделки с Ираном согласовали все участвующие стороны. Однако агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде Тегерана, сообщило, что Исламская Республика пока не одобрила какого-либо текста для соглашения о завершении конфликта.

5 июня президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал: он не считает, что были провокации со стороны Тегерана, ставшие триггером для начавшейся войны.

Ранее политолог предрек затяжной конфликт между США и Ираном.

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