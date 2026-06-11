В Иране отреагировали на заявление Трампа о согласовании соглашения

Fars: Иран пока не одобрил какого-либо текста для соглашения с США

Иран пока не одобрил какого-либо текста для соглашения с США о завершении конфликта. Об этом сообщает в Telegram-канале агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде Тегерана.

«Ни один текст предварительного меморандума о взаимопонимании с США не утвержден», — говорится в публикации.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social, что итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны. Также, по словам главы Белого дома, он отменил запланированные на вечер удары по Исламской Республике.

5 июня российский лидер Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал: он не считает, что были провокации со стороны Тегерана, ставшие триггером для возникшего конфликта с Вашингтоном.

Ранее в США заявили о ловушке для Трампа в Иране.