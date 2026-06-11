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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Политолог предрек затяжной конфликт между США и Ираном

Политолог Багдасаров: конфликт между США и Ираном будет затяжным
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Конфликт между США и Ираном будет продолжаться длительное время. Такой прогноз в беседе с kp.ru дал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Даже если США и Иран подпишут какое-то соглашение, это вовсе не означает, что оно будет работать. Скорее наоборот — договоренности будут регулярно нарушать, стороны продолжат обмен ударами», — считает эксперт.

Для этого, по его словам, есть несколько причин. Первая связана с Израилем, который игнорирует позицию президента США Дональда Трампа и продолжает военные действия против Ливана. Вторая — внутренняя ситуация в Иране: лидер республики Масуд Пезешкиан заинтересован в компромиссе с Соединенными Штатами, однако реальная власть сосредоточена в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), где и будут приниматься окончательные решения.

10 июня Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. В ночь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. Позднее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку.

В ответ Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке. КСИР атаковал базу Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака, американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе, а также силы пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Ранее Трамп заявил о потере интереса к сделке с Ираном.

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