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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп утверждает, что итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все стороны

Трамп: итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны
Mark Schiefelbein/AP

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social утверждает, что итоговые пункты соглашения с Ираном согласовали все участвующие стороны.

«На основании того, что переговоры с Исламской Республикой Иран были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены им, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменяю запланированные на сегодняшний вечер удары и бомбардировки Ирана», — написал глава Белого дома.

По словам Трампа, обсуждения и итоговые пункты «как в концептуальном, так и в детальном плане» одобрены всеми вовлеченными сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны.

При этом американский лидер уточнил, что морская блокада сохранится в полном объеме до завершения данной сделки. Президент добавил, что время и место подписания будут объявлены в ближайшее время.

11 июня Дональд Трамп заявил, что США в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал страны.

5 июня российский лидер Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал: он не считает, что были провокации со стороны Тегерана, ставшие триггером для возникшего конфликта с Вашингтоном.

Ранее в США заявили о ловушке для Трампа в Иране.

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