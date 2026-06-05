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Политика

Эксперт заметила любопытный момент в призыве стран ЕС запретить шенгенские визы россиянам

Турэксперт Котляр: к запрету шенгенских виз для РФ призывают северные страны
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Руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала призыв властей 11 стран Европейского союза (ЕС) ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для российских туристов. По ее мнению, подобные заявления носят скорее политический характер и не имеют отношения к реальному туризму.

«Если внимательно посмотреть на список стран, выступивших с инициативой, то большинство из них не являются ключевыми направлениями пляжного отдыха для российских туристов. Россияне традиционно едут за морем в Испанию, Италию, Грецию, Францию, на Кипр, а не в страны Балтии или Скандинавию», — обратила внимание Котляр.

Более того, пляжный туризм россиян в Европе уже несколько лет находится на существенно более низком уровне по сравнению с периодом до 2022 года, добавила она.

Как сообщает RMF FM, Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия, требуют от Европейской комиссии запретить выдачу шенгенских виз гражданам России.

«Глубокую обеспокоенность вызывает рост количества российских туристов, которые проводят отпуск на европейских пляжах и в европейских курортах, в то время как ракеты и дроны продолжают поражать <...> инфраструктуру в Украине», — говорится в письме, подписанном главами МИД и МВД этих государств.

Ранее евродепутат назвал виновного в отсутствии диалога между Россией и Евросоюзом.

 
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