Россиянам станет сложнее получить визу в Евросоюз

Руководство Европейского союза рассматривает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе, передает Euronews.

Он напомнил, что в 2022 году ЕС приостановил соглашение с РФ об упрощении выдачи виз. Тогда же были приняты директивные указания относительно визового режима с Россией, «нацеленные на безопасность и контроль на границе». В 2025 году в Брюсселе приняли решение, что российские граждане больше не смогут получать многократные визы.

Пресс-секретарь сообщил, что выдача виз россиянам значительно уменьшилась с 2022 года: с 4 млн виз в год в 2022 году до 0,5 млн в год в 2026 году.

По словам Ламмерта, ЕС продолжит целенаправленные меры для решения проблем безопасности, создаваемых третьими странами. Это будет частью пересмотра визовых правил, который произойдет в начале 2027 года, уточнил чиновник.

Ранее эксперт заметила любопытный момент в призыве стран ЕС запретить шенгенские визы россиянам.