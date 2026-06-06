Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Россиянам станет сложнее получить визу в Евросоюз

Евросоюз намерен продолжить ужесточение визового режима для граждан России
elements.envato.com

Руководство Европейского союза рассматривает дополнительные меры по ужесточению визового режима для граждан России. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе, передает Euronews.

Он напомнил, что в 2022 году ЕС приостановил соглашение с РФ об упрощении выдачи виз. Тогда же были приняты директивные указания относительно визового режима с Россией, «нацеленные на безопасность и контроль на границе». В 2025 году в Брюсселе приняли решение, что российские граждане больше не смогут получать многократные визы.

Пресс-секретарь сообщил, что выдача виз россиянам значительно уменьшилась с 2022 года: с 4 млн виз в год в 2022 году до 0,5 млн в год в 2026 году.

По словам Ламмерта, ЕС продолжит целенаправленные меры для решения проблем безопасности, создаваемых третьими странами. Это будет частью пересмотра визовых правил, который произойдет в начале 2027 года, уточнил чиновник.

Ранее эксперт заметила любопытный момент в призыве стран ЕС запретить шенгенские визы россиянам.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!