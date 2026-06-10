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Россияне потеряли миллионы евро из-за отказов в шенгене

АТОР: россияне в 2025 году потеряли более €4,5 млн из-за отказов в шенгене
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Около 43 тыс. граждан России получили отказ в выдаче шенгенской визы в 2025 году. Из-за этого заявители могли потерять более €4,5 млн на консульских и сервисных сборах, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В организации отметили, что доля отказов продолжает снижаться уже третий год подряд, однако финансовые потери россиян по-прежнему остаются значительными.

По оценке АТОР, только на консульских сборах заявители могли потерять около €3,6–3,7 млн. С учетом сервисных сборов визовых центров общая сумма потерь могла превысить €4,5 млн.

По данным Еврокомиссии, в 2025 году консульства стран Шенгенской зоны рассмотрели 679,4 тыс. заявлений от граждан России. Это на 12% больше показателя 2024 года, когда было подано 606,6 тыс. заявок. Одобрение получили 618,8 тыс. заявителей, тогда как отказ был вынесен почти по 43 тыс. обращениям.

При этом уровень отказов продолжил снижаться. Если в 2023 году он составлял 10,6%, то в 2024 году уменьшился до 7,5%, а в 2025 году достиг 6,3%.

В АТОР также сообщили, что самые высокие показатели отказов в 2025 году были зафиксированы у заявителей из Бангладеш — 54,5%, Сенегала — 51,9%, Нигерии — 47,8%, Пакистана — 46% и Анголы — 45,4%.

Ранее стало известно, что США запускают платное ускоренное оформление американских виз.

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