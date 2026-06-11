В ВСУ назвали «очень сложной» ситуацию в Константиновке

Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) находится в полуокружении, и у ВСУ наблюдается «очень сложная» ситуация с логистикой. Об этом изданию «Громадское» рассказал командир батальона беспилотных систем ВСУ с позывным Сергей Ярый.

По его словам, украинская логистика находится «в очень тяжелом состоянии», так как у ВСУ «очень затруднены» эвакуация, поставка всего необходимого войскам и введение пехоты в Константиновку.

«Сама Константиновка находится в полуокружении из-за того, что противник продвинулся в районе Временного Яра и Берестков. Поэтому ситуация очень сложна с точки зрения логистики в самый город, ведь она осуществляется двумя основными маршрутами, которые противник пытается максимально контролировать», — отметил Ярый.

Военный рассказал, что российские войска сейчас «под прикрытием зеленых насаждений» просачиваются в Константиновку.

«Группы, которые инфильтрировались в город, уже достаточно многочисленны, и наша пехота ведет городские бои на флангах самой Константиновки», — рассказал Ярый.

Командир батальона также отметил, что «круг-зона» уже фактически начинается от Краматорска и тянется к Константиновке, а украинские автомобили попадают под российские удары уже на выезде из Краматорска.

Украинский военный эксперт Константин Машовец в своем Telegram-канале также написал, что ситуация в Константиновке для ВСУ выглядит «весьма неблагоприятно», а в случае продвижения российских штурмовых групп в городе она «ухудшится еще больше». По его словам, если российским штурмовым группам удастся преодолеть реку Кривой Торец, то положение украинских подразделений «резко ухудшится».

Американский Институт изучения войны сообщил, что российские войска летом 2026 года, вероятно, добьются успехов в Константиновке.

1 июня военный эксперт и подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что российские войска успешно продвигаются к Константиновке и защищают город, а ВСУ его покидают.

В начале июня пресс-служба ФСБ также сообщила, что сотрудники службы по ДНР уничтожили несколько украинских диверсионно-разведывательных групп в Константиновке.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всем направлениям.

Ранее на Западе сравнили конфликт на Украине с Первой мировой войной.