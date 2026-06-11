В США признали успехи российской армии в Константиновке

Российские войска летом 2026 года, вероятно, добьются успехов по взятию Константиновки в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Институт сообщил, что весной 2026 года российская армия «значительно активизировала» наступление на Константиновку, и в июне продвижение ВС РФ в Константиновке продолжится.

«Российские войска, вероятно, продолжат проникать в Константиновку и укреплять позиции в определенных районах города, — сказано в отчете.

Институт процитировал украинского военного эксперта Константина Машовца, который сообщил о продвижении российской армии в Константиновке и отметил, что ситуация для ВСУ выглядит «весьма неблагоприятно».

1 июня военный эксперт и подполковник запаса Олег Иванников отметил, что российские войска уверенно продвигаются к Константиновке и проводят зачистку города, а украинская армия его покидает. По словам Иванникова, до конца июня город будет взят.

Также в июне глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что основная оставшаяся линия укреплений ВСУ осталась в нескольких городах, включая Славянск и Краматорск.

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