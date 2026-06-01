Российские войска уверенно продвигаются в Константиновке Донецкой народной республики и проводят зачистку города. Об этом в интервью aif.ru заявил военный эксперт подполковник запаса Олег Иванников.

Он отметил, что украинская армия покидает Константиновку, и до конца июня город будет полностью занят Вооруженными силами России. Иванников подчеркнул, что следующими будут освобождены Дружковка и Славянск.

Эксперт указал на то, что приезд украинского главкома Александра Сырского на Константиновское направление стал подтверждением скорой сдачи города. По словам Иванникова, офицеры украинской армии уже сбежали из Константиновки, бросив в подвалах и катакомбах своих подчиненных.

21 мая сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального Управления ФСБ России ликвидировало склад боеприпасов и три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины в Константиновке.

Ранее в Константиновке бомба полностью уничтожила подъезд дома с украинскими военными.