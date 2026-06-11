Послы Германии, Франции и Британии покинули МИД РФ

Послы Германии, Франции и Великобритании покинули здание Министерства иностранных дел России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дипломаты пробыли внутри полтора часа. Посол Франции в РФ Николя де Ривьер заявил, что встреча с замглавы МИД России Михаилом Галузиным прошла хорошо. Дипломат анонсировал совместное с коллегами из Германии и Британии Александером Ламбсдорфом и Найджелом Кейси заявление по итогам визита в МИД России.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что послы Германии, Франции и Великобритании просят о встрече с замминистра иностранных дел России.

До этого лидеры стран «евротройки» назвали условия для достижения мира на Украине. Первым пунктом в документе они призывают президента РФ Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Далее лидеры «евротройки» потребовали надежных, «юридически обязательных» гарантий безопасности, в основе которых будут лежать договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026-го.

Ранее Стубб вновь призвал к диалогу с Путиным.