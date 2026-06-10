Стубб вновь призвал к диалогу с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходимо наладить дипломатический диалог с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что Европе давно пора наладить дипломатический диалог с руководством России, а точнее, с Путиным», — заявил Стубб.

Президент Финляндии считает, что европейским странам следует скоординировать свои усилия на этом направлении. Необходима общая повестка и общая позиция, уточнил он.

В мае газета Politico писала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы, помимо Стубба, могли бы претендовать экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

7 июня Стубб заявил, что «в идеале» первый шаг к диалогу должен сделать Брюссель, а если эта попытка закончится неудачей, то подключиться к переговорам должны Франция, Германия и Великобритания. В случае, если их инициатива провалится, европейцам «придется найти другой формат», убежден президент Финляндии.

Ранее Стубб ответил, верит ли он в нападение России на НАТО.