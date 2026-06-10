Каллас рассказала, почему ЕС не вводит масштабные санкции против Израиля

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз пока не вводит масштабные санкции и не приостанавливает торговые соглашения с Израилем из-за отсутствия единогласия и поддержки среди 27 государств-членов. Ее слова передает ТАСС.

По ее словам, она все время слышит вопрос, почему у Брюсселя есть единая позиция по России и Украине, но нет такой же в случае с Израилем.

«По историческим причинам: есть страны с разным видением ситуации, а добиться единой позиции крайне сложно», — сказала Каллас.

Европейский союз не вводил масштабных экономических санкций против Государства Израиль. Ограничительные меры объединения носят точечный характер и направлены против отдельных израильских радикальных поселенцев и экстремистских групп.

9 июня стало известно, что Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия ввели санкции против ответственных за насилие на Западном берегу реки Иордан.

Ранее ЕС ввел первые санкции против Ирана.