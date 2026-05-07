США назвали Европу «инкубатором терроризма»

В новой стратегии Белого дома по борьбе с терроризмом Европа представлена как «инкубатор терроризма», подпитываемый массовой миграцией. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечает газета, «наиболее жесткие» формулировки в документе касаются Европы. В нем говорится, что «хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы». В связи с этим Европа, как колыбель западной культуры и ценностей, должна действовать сейчас и остановить свой «целенаправленный упадок».

«Мир безопаснее, когда Европа сильна, но Европа находится под серьезной угрозой и является как мишенью для террористов, так и рассадником террористических угроз», — говорится в тексте.

Автор стратегии, координатор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что Соединенные Штаты будут оценивать «серьезность союзников и партнеров по тому, что они могут предложить». Вашингтон ожидает от Европы большего, констатировал он.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя напряженность в отношениях между США и Европой, заявил, что она «выше, чем должна была бы быть». Он в очередной раз заявил, что Европа должна увеличить расходы на оборону, поскольку континент отставал в этом направлении «в течение многих лет». Премьер Британии также заметил, что в НАТО необходимо усилить «европейский элемент».

