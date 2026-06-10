Европейский союз в последнее время пытается выйти на авансцену в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В последние дни все следят за тем, как Евросоюз пытается выйти на авансцену украинской ситуации, усилий по якобы урегулированию с их точки зрения украинской ситуации», — сказал дипломат.

По его словам, европейские страны пытаются приподнять свою узнаваемость на международной арене.

Также министр высказал мнение, что страны коллективного Запада бесповоротно разрушили систему безопасности в Европе.

29 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Евросоюз должен сам выбрать переговорщика с Россией. По его словам, предложенная им кандидатура бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с ЕС, но не будет бегать и умолять.