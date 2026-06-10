Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Лавров высмеял стремления Европы по Украине

Лавров: ЕС стремится выйти на авансцену украинского урегулирования
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейский союз в последнее время пытается выйти на авансцену в контексте урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«В последние дни все следят за тем, как Евросоюз пытается выйти на авансцену украинской ситуации, усилий по якобы урегулированию с их точки зрения украинской ситуации», — сказал дипломат.

По его словам, европейские страны пытаются приподнять свою узнаваемость на международной арене.

Также министр высказал мнение, что страны коллективного Запада бесповоротно разрушили систему безопасности в Европе.

29 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Евросоюз должен сам выбрать переговорщика с Россией. По его словам, предложенная им кандидатура бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с ЕС, но не будет бегать и умолять.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!