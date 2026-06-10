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Политика

Украинский омбудсмен рассказал о тысячах жалоб на ТЦК

Омбудсмен Рады Лубинец: количеств жалоб на ТЦК можно умножить на три
DvoretskaO./Wikimedia Commons

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец получил более трех тысяч жалоб на действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) за пять месяцев 2026 года. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

Он подчеркнул, что в это число входят только прямые обращения граждан, а нарушения, выявленные офисом уполномоченного с помощью СМИ, соцсетей и свидетельств граждан в статистику не попадают.

«В это число не входят те нарушения прав, которые мы обнаружили самостоятельно. То есть эту цифру можно смело умножать как минимум на три. Например, мы получаем информацию из средств массовой информации, социальных сетей, свидетельств людей, которые не могут ко мне обратиться по конкретному случаю», — заявил уполномоченный.

Лубинец также подчеркнул, что количество обращений к нему по вопросам мобилизации выросло почти вдвое, и чаще всего украинцы жалуется на применение физической силы сотрудников ТЦК, использование балаклав и снятие знаков различия.

Также уполномоченный отметил, что в проблемах с мобилизацией на Украине виновата «проваленная политика» правительства страны.

В июне военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова рассказала, что около 7% солдат ВСУ были мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку.

Также в июне депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу внес в парламент законопроект, в котором предлагается сажать сотрудников ТЦК в тюрьму на сроки до 12 лет.

В конце мая депутат Верховной рады Соломия Бобровская отметила, что предстоящая реформа мобилизации на Украине ужесточит меры против уклонистов, находящихся в розыске.

Ранее на Украине рассказали о применении насилия в ВСУ.

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