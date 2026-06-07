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Политика

На Украине назвали процент незаконно мобилизованных в ВСУ солдат

Омбудсмен Решетилова: около 7% солдат ВСУ мобилизованы незаконно
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Около 7% солдат ВСУ были мобилизованы незаконно и имеют право на отсрочку. Об этом в интервью изданию «Общественное» рассказала военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова.

По ее словам, проблемы с незаконным призывом солдат ложатся на государство и командиров, и из-за этого бюджетные деньги расходуются впустую, а родственники отправляют жалобы в Минобороны и уполномоченному по правам человека Верховной рады.

«По нашим подсчетам таких военнослужащих около 7% среди всех мобилизованных. То есть 7% мобилизованных имеют законное право на отсрочку, по каким-то причинам оно не было учтено во время мобилизационных мероприятий. <…> В итоге мы очень сильно перегружаем всю систему – и все потому, что на каком-то этапе происходит ошибка из-за некачественной мобилизации», — отметила Решетилова.

По словам омбудсмена, у незаконной мобилизации есть несколько причин. Среди них — некачественное проведение военно-врачебной комиссии и игнорирование документов военного, наличия у него троих или более детей, опеки над кем-нибудь из близких родственников, а также его близкого родства с не выжившими, пропавшими без вести или пленными военными.

5 июня СМИ сообщали, что главком ВСУ Александр Сырский принял ряд «жестких» решений на фоне плохой подготовки мобилизованных и лишил восемь частей права тренировать призывников.

В мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина не сможет удовлетворить потребности армии только за счет добровольцев, и без мобилизации «страна падет».

В конце мая депутат Верховной рады Соломия Бобровская сообщила, что предстоящая реформа мобилизации на Украине ужесточит меры в отношении уклонистов, которые находятся в розыске.

Ранее военный омбудсмен Украины призвала готовить солдат ВСУ к жизни в убежищах.

 
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